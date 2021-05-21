因應疫情嚴峻，台中市政府公告自5月22日起至6月8日全市賣場及餐飲禁止內用，火鍋餐飲集團開第一槍，公告全省4品牌78間分店22日起全面暫停營業，受影響員工數多達千名，公司業強調，如集團同仁生計上有困難，可以跟總部人資提出協助申請。

隨著政府防疫新措施，許多餐飲業從業人員也面臨停業、失業困境；昔日以澎湃大碗、高CP值起家的築間幸福鍋物打出知名度，近年更開設出有之和牛、燒肉Smile、本格和牛燒肉、日暮裏等吃到飽品牌的築間餐飲集團稍早公告：因應政府公告餐飲業禁止提供現場飲食等政策，各品牌台中市轄區所有門店(築間幸福鍋物、有之和牛、燒肉Smile、本格和牛燒肉、日暮裏)自5月22日起至6月8日全面暫停營業。其他縣市門店自5月22日起至5月28日止，暫停營業。

該品牌全省78家分店，員工數近千人，總公司也公告暫停營業期間，如集團同仁生計上有困難，可以跟總部人資提出協助申請，本著「同舟一命」的初衷，公司會盡最大的努力，陪同大家度過最艱辛的一段，同時也請所有同仁遵守防疫規定，儘量待在家裡，減少不必要之外出，大家齊心抗疫，天佑台灣。

(中時 )