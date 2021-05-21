國民黨文傳會副主委黃子哲發現，羅致政於5月17日在臉書PO出祝賀挪威國慶的照片，並沒有戴口罩。（摘自黃子哲臉書）

新冠疫情升溫，延燒到立法院，民進黨立委羅致政上午證實助理確診，並強調自己在立院院內，不論戶內外都全程配戴口罩。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，羅致政4天前在臉書PO出祝賀挪威國慶的照片並未戴口罩，與羅本人說法似有出入。

民進黨立委羅致政某位居住在萬華的助理，由於居住在高風險熱區，於5月16日進行採檢，昨晚7點半助理接獲通知確診，成為立院首位助理確診個案，該助理5月17日至21日都未到立院上班。

羅致政今天在臉書表示，他在立院院內，不論戶內外都全程配戴口罩，由於近期出席朝野協商，為避免立院同仁過度恐慌，他昨晚進行抗原與核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示陰性，而他也會居家隔離14天。

不過，國民黨文傳會副主委黃子哲發現，羅致政於5月17日在臉書PO出祝賀挪威國慶的照片，並沒有戴口罩，而內文連結的影片中，他在錄製影片時，也沒有戴口罩，地點應該是羅的國會辦公室，這點和羅說立院戶內或戶外都有戴口罩的說法，似乎有所出入。

(中時 )