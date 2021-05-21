為避免不肖人士或境外敵對勢力散布疫情假訊息，引起民眾恐慌，刑事局已與中央流行疫情指揮中心建立窗口，並要求各地警察機關與衛生單位即時辨識假訊息，案件立即澄清，統由刑事局整合全國警察機關查緝情形向民眾說明。

警方統計，從今年1月1日至5月20日止，警方共偵辦新冠肺炎相關網路假訊息案件109件，偵處中43件、其中1件疑為境外人士散布、已移送66件98人。尤其5月疫情大爆發後，讓沉寂許久的假訊息又開始蔓延，5月迄今就已接獲46件疫情假訊息。

警方表示，在確認假訊息後，會協助澄清說明，第一時間提供民眾正確訊息，目前疫情升級為三級警戒，對於疫情相關的防治措施及最新狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息為準。切勿杜撰不實訊息，接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實；即使出於善意提醒，也可能涉及散播假訊息行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法，違者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

(中時 )