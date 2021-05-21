日前中職有二軍球隊1名球員疑似出現體溫過高的情況，聯盟今天更新該球員情況，表示球員赴醫院篩檢後今天收到報告為陰性，並未染疫。

19日二軍賽事開打前，聯盟緊急發出公告，表示在賽前例行體溫檢查時，發現一名球員體溫有過高情況，隨即安排球員前往醫院篩檢。

今天聯盟表示，收到該名二軍球員檢測結果，檢測報告為陰性。目前中職配合全國警戒升級為第三級，從19日起一、二軍賽事全面延賽，直到解除第三級警戒為止。

(中時 )