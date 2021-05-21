楊姓男子將有版權的日本成人影音重製後，在台灣架設網站販售，另有劉姓男從日本帶回有著作權的色情光碟母片，再燒錄成盜版光碟販賣等，共有6件法官承審後聲請及另1件人民聲請的案件，司法院大法官審理後認為著作權法相關規定合憲。

司法院大法官審理的標的，共有4項法條規定，分別是著作權法第91條各項關於，意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金，但書規定，部分法條不須告訴乃論。

大法官審理後認為，所稱「重製」，與法律明確性原則尚無違背；有關以6月以上有期徒刑為最低度法定自由刑部分，與憲法第8條保障人身自由之意旨亦尚無違背；有關得併科罰金之額度部分，與憲法第7條保障平等權之意旨均尚無違背。

司法院大法官指出，有關以6月以上有期徒刑為最低度法定自由刑及得併科罰金之額度部分，與憲法第7條保障平等權之意旨均尚無違背；但書規定與憲法第7條保障平等權之意旨尚無違背。相關釋憲法條，全部合憲。

(中時 )