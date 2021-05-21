資深媒體人周玉蔻20日在臉書發文指出，她主持的廣播節目被告知月底要關，並表示不能接受公司「經營不善」之説，認為「虧錢是藉口，意識形態才是關鍵」，怒嗆電台是紅媒被國台辦指揮。對此資深媒體人朱凱翔接受訪問直言「這就是她的老路數啊」只要跟她意見不合就抹紅，不過如果按照周玉蔻這個說法，應該要擔心的是陳時中，因為自疫情爆發以來，他除了到這個電台接受專訪，鮮少出現在台灣的其他媒體，結果到現在，他才發現自己去了7次的廣播電台，竟然是聽國台辦指揮的，陳時中真是情何以堪啊。

朱凱翔諷刺，周玉蔻已經是法院認證的誹謗慣犯，這樣一個亂爆料的人，居然還在媒體有節目，有時段給她胡說八道，實在令人無法理解。而周玉蔻在廣播節目停播之後，只剩下民視主持的政論帶狀節目，朱凱翔也酸說，民視也要小心，一定要把她伺候好，不管基於什麼樣的理由，如果有天不讓她主持了，她一不滿意翻臉不認人，即便公司名稱叫做福爾摩沙電視台，也會被打成中共同路人。

資深媒體人 朱凱翔

周玉蔻近來爭議不斷，今（21）日更繼續「超前爆料」，預言今天新冠肺炎確診人數「會比昨天多」引發外界關切。對此朱凱翔則從新聞學的角度指出，作為新聞記者追求真相跟資訊是很重要的，他並不覺得發布獨家內幕是不行的，因為媒體是第四權，有責任監督政府，滿足民眾知的權利。可是問題就在於周玉蔻並非如此，她好像覺得自己在報三星彩，隨便的將這些疫情資訊丟出來，造成民眾消息面的混亂是不對的。

朱凱翔也忍不住痛批，「周玉蔻不要玷污了新聞人三個字」他認為周玉蔻這些作為都只是在炒作自己，就因為她跟民進黨的關係好，所以可以搶先拿到別人沒有的獨家，一直發表臉書去炫耀自己好像很厲害，還拿自己1986年的舊新聞去嗆其他的記者名嘴，種種行徑都已經凸顯了她只在乎她自己，而並非替公眾利益著想。

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(中時新聞網)