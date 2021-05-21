中共解放軍殲-16機2架次、運8-遠干機1架次、運8-反潛機1架次今天進入我防空識別區，其中運8-反潛機繞過恆春半島飛到東南海域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

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(中時 )

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