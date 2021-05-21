4架次共機擾台 空軍廣播驅離 18:212021/05/21 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4架次共機擾台 空軍廣播驅離。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共解放軍殲-16機2架次、運8-遠干機1架次、運8-反潛機1架次今天進入我防空識別區，其中運8-反潛機繞過恆春半島飛到東南海域，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 (中時 ) #運8 #架次 #空軍 #廣播驅離 #反潛機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫護迅速動員 民生物資供給無虞 04:102021/05/18 話題觀察 蔡政府執政5周年經濟政策總體檢 04:102021/05/18 時論廣場 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 連娃娃機業者都拉紅線停業 盧秀燕對市民防疫表示感動 11:222021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 又見斷電 全台122萬戶陷黑暗 04:102021/05/18 財經要聞 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 《半導體》5G不單只攻智慧機 聯發科PC找來3位神隊友 11:432021/05/18 財經 政治熱門新聞 周玉蔻今又「超前爆料」還狂嗆侯友宜 網全怒了：指揮中心還不罰？ - 政治 「阿公店之亂」害他與天下為敵？沈富雄：全國專家看法我都不同意 - 政治 520民進黨最新輿情民調出爐 超驚人 - 政治 節目停播倒數 周玉蔻今再爆確診人數「比昨天多」 怒飆侯友宜：都你害的！ - 政治 蔡英文愛犬志工確診竟曝光小祕密 羅智強：天壤之別 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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