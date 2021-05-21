台東1名男子在台東社群網站張貼「喝溫開水及鹽巴或醋，能消滅新冠肺炎喉嚨病菌」假訊息。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東1名男子在台東社群網站張貼「喝溫開水及鹽巴或醋，能消滅新冠肺炎喉嚨病菌」，警方以散布假消息移送台東地方檢察署偵辦，最重可處3年以下有期徒刑，警呼籲勿隨意散播、轉傳假消息以免觸法。

台東縣警察局21日表示，警方網路巡邏時於台東臉書社團《台東大小事》查獲40歲男子張貼「榮總主委貼文」，並指出新冠肺炎在還沒有來到肺部之前，只要多喝溫開水及鹽巴或醋，就能消滅病菌，並要求轉發給身邊的親朋好友。

警方傳訊該名男子到案說明，發現男子也在家族的社群中張貼相同訊息，詢後以違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」罪移送台東地方檢察署偵辦。訊息經台東縣衛生局證實為假訊息，台北榮民醫院網站亦有提醒切勿相信。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，警方21日將男子移送到台東地檢署，檢察官複訊時，男子坦承在網站和line群組張貼訊息，檢察官考量男子坦承犯罪，且張貼不久後即刪除貼文，偵訊後予以飭回。

曾揚嶺說明，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金」。

(中時 )