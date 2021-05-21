調查局偵辦新冠肺炎疫情假訊息，再追出2名散布不實消息的民眾，其中1人竟是中部某王姓民意代表。彰化縣調查站今（21）日約談2人到案後，均依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送彰化地檢署。

LINE上近日謠傳2則訊息，其中1則為：「全興工業區有一染整公司一人確診，已停廠兩天；已經證實，不是危言聳聽」，經調查局溯源確認，是中部王姓民代散布，王到案表示，訊息來自友人轉傳，未經查證即再以LINE轉傳出去。

另1則是：「案1237，曉陽路林皮膚科，成功路富美舞蹈教室，彰美路三段賣冰，彰化品香牛奶鍋，糖東二街宥森數理...這陣子先不要去，病毒潛伏期14天、提醒大家！彰基護理人員發出通知，因為和美2例，曾出現上列地點…」經溯源確認是中部陳姓男子散布，陳也供稱來源是友人轉傳，承認未經查證。

調查局提醒，散布有關疫情謠言或不實訊息，依法最高可罰300萬元罰金，或處3年以下有期徒刑，由於不實疫情訊息層出不窮，嚴重危害社會安定，將持續積極查辦疫情假訊息案件，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

(中時 )