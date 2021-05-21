台北國稅局表示，民眾如果到中國大陸工作如果有領薪資，不算海外所得，而是要申報綜所稅。

台北國稅局表示，近來查獲很多民眾到中國大陸工作領取高額的薪資，但是並未併同境內來源所得申報綜所稅，遭該局補稅裁罰，提醒民眾如果有大陸來源所得，記得要併入申報所得稅。

台北國稅局解釋，而很多人都會誤以為大陸的所得是「海外所得」納入最低稅負制，且所領薪資也未超過最低稅負免稅額670萬元，很容易就忽略申報，惟實際須依據兩岸人民關係條例，大陸的所得應該與境內的所得一起課申報綜所稅。

台北國稅局官員透露，台灣民眾到大陸工作很多是專業的技術人員，年薪大概400萬元到600萬元，如果沒有申報綜所稅，單件1年要補稅金額都高達100到200萬元。

官員表示，這種案件多是遭到檢舉，所以要補稅的年度多是要補3~5年的稅，而近期遭檢舉的案件也有數件，累計起來補稅金額就高達2000萬元。

國稅局也舉例，近日就有一名台幹遭檢舉，其在大陸年工作年薪20萬美元（約新台幣560多萬元），誤以為大陸所得屬海外所得而未申報所得稅，結果遭補稅加罰，光是補稅3個年度，合計就近600萬元。

(中時 )