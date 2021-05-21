台灣本土疫情急遽升溫，全面停課，導致在家上學的需求大增。但是並非所有家庭都能夠輕鬆附和這突如其來的數位課程與上網需求，對此電信商義不容辭，紛紛宣佈捐出易付卡等相關措施，期待能援助弱勢，讓有需求的家庭都能夠在艱難抗疫的時間內，獲得暖心幫助！

【遠傳電信宣布贊助35000張上網吃到飽易付卡】

面對全民抗疫而來的數位使用需求，遠傳17日宣布將贊助10000張15日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢後，並於21日宣布加碼再贊助25,000門45日上網吃到飽易付卡，累計贊助35,000門，共同攜手教育部守護弱勢學童學習不中斷！

針對一般學童，有需要的家長亦可至全台遠傳直營門市申辦「遠傳易付親子體驗方案」，只要綁定家長的月租門號，子女即可免費體驗三個月每月輕速上網吃到飽 （1GB量到降速1mbps）及網內通話300分鐘免費；另，遠傳也推出「易付防疫上網包」，免綁約、免月租，可隨時儲值，只要1,199元即享連續2個月無限飆網、國內通話費100元，以及30天網內通話費2,000元，全台遠傳直營與加盟門市皆可辦理。此外為了讓孩童在家學習不中斷，遠傳還有親子寶貝方案。可進一步參考遠傳電信相關防疫專案。

【台灣之星提供12000個45日免費4G上網吃到飽門號】

針對經濟弱勢學生，台灣之星於20日配合教育部因應疫情停課居家線上學習規劃，提供8,000個45日免費4G上網吃到飽門號後；今（21）日宣布再加碼、總計提供12,000個45日免費4G上網吃到飽門號，由教育部統籌分配，陪伴全台學子度過嚴峻的防疫時刻，安心在家學習不中斷。此外，台灣之星也提供無限量的「免費上網一個月」防疫專案，全力支援防疫期間全台民眾的行動網路需求，無論學生或家長、新朋友或老客戶，只要過去一年沒有申請過，皆可至台灣之星全台實體及網路門市進行申請，可享4G+5G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外+市話贈送10分鐘。可進一步參考台灣之星相關防疫專案。

【亞太電信贊助1萬門45天4G不限速上網吃到飽預付卡】

全台疫情急遽升溫，全國各級學生即日起停課至28日，迎來史上最大規模的遠距教學需求，居家連網成為當務之急，為了讓偏鄉與經濟弱勢學童們學習無後顧之憂，亞太電信繼2020年贊助2千門4G門號，21日正式宣布加碼贊助1萬門45天4G不限速上網吃到飽預付卡，由教育部統籌分配，公私部門共同協力，確保弱勢學童們在疫情期間學習不中斷。 可進一步參考亞太電信相關防疫專案。

【助攻線上學習 台灣大贊助弱勢4.5萬個免費吃到飽門號】

台灣大哥大配合教育部「停課不停學」政策，除第一階段提供10,000個15天免費吃到飽門號外，今(21)天宣布將再免費提供25,000張45天上網吃到飽4G預付卡，前後總計捐出35,000門，供教育部統籌分配予經濟弱勢學生。此外，長期推動數位學習的台灣大哥大基金會，於2019年所啟動的「數位苗圃」計畫，因應此波疫情，自5月24日起，將1萬名原有每人每月6GB的免費上網流量，至6月底前全面升級為吃到飽，已申請者也適用，未來將視疫情狀況隨時調整網路流量，滿足偏鄉弱勢學生線上學習的需求。

台灣大基金會「數位苗圃」計畫，幫助弱勢學子提升數位競爭力及外語能力，學生能夠利用電腦或行動裝置，透過myBook app在線上閱讀超過400本英、日、韓、法等外語有聲書，隨時啟動數位自學，每一名資格審查通過的學生，都可以獲得一年完全免費線上學習外語的機會。詳請可至台灣大基金會官網查詢。可進一步參考台灣大哥大相關防疫專案。

【中華電信贊助弱勢3萬個免費門號】

面對停課不停學的需求，根據教育部資訊，中華電信提供了3萬個門號45天網路不限速吃到飽的4G門號；此外也提供「4G/5G上網量加價購買一送一活動、另「預付卡90日學生上網防疫包」等活動。凡4G/5G月租型客戶，購買計量型1GB/3GB/5GB，客戶以相同價錢即能獲得倍增的流量(2GB/6GB/10GB)，1GB最便宜只要69元起，可洽中華電信APP/網路門市/手機直撥800洽客服中心申辦；另也推出「預付卡90日學生上網防疫包」優惠價900元，提供學生居家遠距學習享行動上網無限瀏覽，詳見中華電信/emome網站。上述限時優惠方案自即日起至2021年6月30日止。可進一步參考中華電信相關防疫專案。

(科技)