台中市開罰首例！1名婦人到西屯區水湳市場逛市場，不僅不戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人仍不願意佩戴，還嗆聲「我不怕人」，員警勸說「但別人怕你」，竟將該口罩丟棄，員警蒐證後移請市府裁罰，經發局21日表示，將重罰1萬5000元，遏止違規行為。

警察局第六分局員警昨日到水湳市警方接獲民眾報案到場後，發現其中有1名穿紅上衣的婦人在市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人仍然不願意配戴，將該口罩丟棄。.

婦人還向員警嗆聲說「誰規定要戴口罩，為什麼要戴口罩，我不怕人啊」。員警勸導，防疫期間大家都戴口罩，「你不怕人，但別人都怕你」，經蒐證後移請主管機關裁罰。

市府表示，稽查口罩的公務工作授權由各主管機關針對轄內場域進行查察，有違法就開罰，針對這名婦人日前在市場內未戴口罩，員警勸導並提供1個新的口罩供其使用，婦人仍不願意佩戴，將該口罩丟棄，員警蒐證後移請經發局裁罰，將重罰1萬5000元，遏止違規行為，提醒出門戴口罩，防疫保護自己也保護別人。

(中時 )