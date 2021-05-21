隨著台灣本土疫情持續升溫，第一線的醫護人員處境也更加艱難。位在汐止山上的天然茶莊老闆在網上得知，有餐廳拒絕醫護用餐，以及拒送便當等消息，憤而霸氣力挺並在地方社團上Po文邀大家共襄盛舉。《中時新聞網》獨家專訪老闆娘周慧慧，她表示：「前線人員很辛苦，我也相信他們的壓力與心情都相當沉重，我們能做的就是關心醫護人員，讓他們覺得自己並不孤單。」

霸氣挺醫護！茶莊老闆特製滷肉飯親送醫院

老闆娘周慧慧PO文力挺。（圖/翻攝汐止集團）

周慧慧坦言，起初看到社團上，有醫護人員買飯遭拒，店家還公然說「汐止國泰的人，可不可以不要來買飯？」她說道，如果不是這些醫護人員，堅守崗位站在第一線，我相信我們無法有安心的生活。對此，老闆娘聯繫同為醫護人員的表妹，徵求是否能親送30個便當給大家。她認為在這非常時期，既然沒人敢送那就我來。

藏著滿滿愛心的滷肉飯。（圖/邱子軒攝）

周慧慧表示，自己在地方社團Po文，目的是要拋磚引玉，沒想到許多醫護人員看了這篇文後紛紛留言「謝謝你們願意在這個時候，幫我們送便當」，此文一出，引起廣大迴響。此外，提到這次給前線人員所食用的食材，她說「我跟先生怒做了我們得獎的滷肉飯，更使用台東香米、手切帶皮松阪豬、綠色苦瓜、以及營養的水蓮跟紅葉菜，用最簡單的味道帶出美味，希望他們可以吃飽、健康的繼續加油。」

現在茶莊目前是全面暫停營業，周慧慧認為大家可以趁這段期間好好思考，為未來做更充足準備。相信每個危機都是轉機，台灣可以挺過這次嚴峻疫情，也相信台灣一定會更好。

(中時新聞網)