資深媒體人黃暐瀚昨發表「台灣是不是浪費了一年？」影片，認為台灣防疫有成，反而輕忽了準備，以致疫情來襲時，台灣顯得手忙腳亂。此番言論卻遭一些網友嘲諷辱罵。黃暐瀚對此感嘆：「疫情當前，現在不是吵架的時候」。

黃暐瀚21日在臉書貼文表示，他昨天發表了「暐瀚觀點：台灣是不是浪費了一年？」影片，影片中談到，過去一年，台灣幾乎沒有疫情，但也因為沒有疫情，讓台灣輕忽了準備，不管是疫苗、篩檢、野戰醫院，甚至是遠距網路教學，都沒有充足的準備，以致於當疫情來襲時，台灣就顯得手忙腳亂。黃暐瀚說，文章跟影片使用的字眼都很溫和，既沒有辱罵總統蔡英文，也沒有高喊部長下台，他只是希望面對現實，找出問題，讓台灣更好。

黃暐瀚接著指出，希望台灣好，大家都一樣，當去年全世界「摸黑」面對疫情，我們控制得宜，大家過了得來不易的一年。但一年過去，當世界各國開始慢慢恢復正常生活的時候，我們現在卻很可能要回到2020年3月的擴散狀況。

黃暐瀚表示，他不懂為什麼會有一些網友嘲諷辱罵他？一位網友寫得最過分，該網友說：「如果沒有指揮中心，你媽媽不會被撞死，因為她早就會因為得到新冠肺炎而死」。是什麼樣的政治環境，讓台灣極少部分的網友，變成這樣？他認為，疫情當前，現在不是吵架的時候。不只是他和那位網友，也包括每一位支持藍綠的網友，以及中央和地方，衛福部長陳時中和台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和陳時中，有什麼好吵的呢？現在並不是吵架的時候，所以儘管有網友唾沫以對，他也不會動怒、不會反擊。加油，撐過這波，台灣加油！

黃暐瀚舉父親當排球教練為例指出，有時球員打輸了，爸爸會鼓勵他們。但是有一次比賽打贏了，爸爸卻把排球隊員訓了一頓，因為有好幾個細節沒處理好。贏球後，不是慶祝，而是檢討，因為這個教練，希望球隊更好啊！黃暐瀚提醒說，監督和批評，不該受到網民的惡言相向；也不是不認同指揮中心的人，就等於是中共同路人。

(中時新聞網)