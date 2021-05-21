彰化縣警方今天動員1000人次警力，至人潮易聚集群聚場所分送傳單、強力宣導提醒民眾外出務必戴口罩，尤其計程車司機載客時也須全程配戴口罩。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

開車載客請戴口罩 彰化分局長親向運將宣導。

全台防疫生及三級警戒，外出一律必須配戴口罩，彰化縣長王惠美多次呼籲民眾務必口罩戴好戴滿、勤洗手，也強調會請出志工和警方加強宣導勸導，若不配合就會開罰。彰化縣警局彰化分局長婁自強，21日親自率隊至火車站前向乘客和計程車排班司機們宣導，呼籲載客時全程都要配戴口罩，以免受罰。

彰化縣警察局長許錫榮說，全台疫情升級，已全面第三級警戒，警方將加強驅散易群聚場所的群聚民眾避免疫情散播。警方配合防疫稽查以來，全縣累積已有22件勸導，多數民眾經警方到場勸導後均願意配合立即戴上口罩，因此未告發。

彰化縣警方奉警政署長令，全國聯合共同執行大稽查，今日總計動員1000人次警力，完成全縣167處易發生群聚的重點場所完成查察，避免病毒藉由群聚人潮傳播。

彰化警方針對各公共場所、公園、市場及計程車站等民眾易群聚處所，實施稽查，加強驅散室內5人、室外10人以上之群聚情形，避免疫情擴大，彰化分局長婁自強午後也親自率隊至人潮密集的彰化火車站外，第一站就是向排班計程車司機們發傳單宣導戴口罩，提醒進出入車站與在車站大廳的民眾，保持安全社交距離。

婁自強表示，車內只要有2人以上，2人就都需要配戴口罩，因此特別提醒計程車司機們，載客時務必戴口罩，以維護乘客與自身的安全。

(中時 )