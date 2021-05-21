新光銀行今證實，5月18日經獲報分行同仁快篩陽性，今核酸檢測正式確診新冠肺炎，為維護同仁及客戶健康，獲報陽性當日即已完成該分行全面消毒，亦安排分行相關同仁進行核酸檢測，同仁結果皆為陰性，並安排最適有效人力進駐，以維持正常營運及服務效能。

目前總計有國泰金2人、富邦金2人，合庫金、安泰銀、永豐銀、開發金旗下中國人壽、群益金鼎證券各1人染疫，中信金旗下中信銀、台灣人壽各1人，以及最新的新光銀行1人確診，目前為9家金融業、共12人染疫。

新光銀行表示，配合防疫政策，除了啟動異地辦公、居家辦公、區分五梯次分流上班、內外勤員工不論於室內辦公或外出全面配戴口罩，行內全面改為線上會議、外部人士限制進入辦公區域、櫃台及服務台加裝透明隔板外。

針對特定區域之分行施行人流管制，銀行已限制進入分行客戶的服務留容數，分行亦加強其防護措施，護目鏡、手套、可每日換洗的輕薄外套皆已備妥提供同仁，以全力守護臨櫃辦理的同仁與客戶雙方健康。

(中時 )