國內本土疫情升溫，全台進入3級警戒，高市府通令休閒娛樂場所暫停營業，要求市警局強力查緝，堪稱排毒一條街的九如路上店家各個停業，路上少了以往五光十色的霓虹燈，瞬間昏暗許多，其中1棟頗負盛名的娛樂大樓，警發現僅一隻鴿子停留駐足，簡直是門口羅雀，令人莞爾。

據了解，九如路上有著數十家按摩、護膚店，晚上的閃爍招牌，讓路過的人都感到興致勃勃，處處充滿生機，而該路上1棟娛樂大樓更是聲名遠播，由於這棟大樓內有小吃部、餐飲店、護膚店、鋼琴酒吧及電子遊藝場等多種不同行業，過去每到深夜，出入人口眾多複雜，向來是警方臨檢查察的重點處所。

這棟娛樂大樓應有盡有，大門電梯口也總是不乏等電梯的男客人，但自從發布休閒娛樂場所暫停營業命令後，全大樓僅剩下一間餐飲店在用餐時間苦撐營業，其餘時間整棟大樓宛如空城。

三民一分局警員今凌晨1時許執行「防疫管制處所巡視稽查」勤務時，正準備上樓複查，卻意外在大門內電梯發現一隻駐足的鴿子，簡直是門口羅雀，戲稱深夜裡的外頭，只剩下警察和鴿子。三民一分局表示，面對疫情的挑戰，惟有民眾與業者大家配合政府機關防疫政策，才能早日迎來幸福和平的鴿子，恢復市民安居樂業的生活。

(中時 )