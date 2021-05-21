儘管疫情嚴峻，台股今(21日)收盤上漲259點，是否代表反攻號角已經響起，或又會是一日行情？分析師表示，今日電子、傳產、金融同步上漲，算是健康的走勢，在針對消息面反覆進行利空測試築底後，就會展開一段反彈，在反彈到某一個位置，個股走勢就會開始出現分岐，現階段可以進行汰弱留強的動作。

台股今日開高走高，電傳金齊攻，指數一度大漲388點，終場收在16302.06點，上漲259.70點，台積電、聯發科、鴻海等電子權值股都走揚，台積電再次拉尾盤，上漲6元，收在573元，傳產原物料族群、鋼鐵也聯手走高，航運族群更是表現亮眼，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海終場都亮燈漲停。摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，雖然指數在上漲近400點後有拉回，但今日的整體盤勢算是健康的。

對於有投資人擔心會不會像上周一樣，只是一日行情，萬一在周六、周日確診人數再增加，下周一會不會再殺下來，鐘崑禎說，股市在第一次遇到利空消息時可能會恐慌，但如果再碰到，股市是會慢慢適應的，雖然確診人數不一定會下降，但對股市的衝擊已經不會像第一次這麼劇烈，現階段台股走的是反彈行情，當指數反彈到16600點附近時，個股可能會出現分岐走勢。

鐘崑禎說明，所有因為非經濟因素下跌時，都會走3個階段，第一就是上周遇到的大盤反覆針對消息面做利空測試，而當確診人數增加的衝擊慢慢被淡化，就會展開一段急跌後的反彈，例如本周二(18日)一度漲了近800點，但是當反彈到某一個指數或價位時，個股走勢就會開始出現分岐，有的股票會繼續漲，有的股票不會動，以目前的量價結構來看，他估計大盤在漲到16600點附近，可能會出現較大的震盪，解套賣壓將陸續湧現，因此要好好檢視手中持股，有沒有機會續強。

大盤指數在16600點附近有多個參考指標，包括月線約在16744點附近，季線在16513點附近，而5月12日爆大量下跌時的高點為16552點，都與今日的收盤點相距不遠。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)