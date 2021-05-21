全台股東會均因疫情延至7月以後召開，東元董事改選進入延長加賽，父子雙方陣營持續較勁。菱光董事長黃育仁表示，電子投票、委託書徵求均已截止，「加賽賽局」多了一、兩個月的時間，對自己陣營是件好事，將積極爭取親自出席的股東支持。

東元經營權之爭，來自約有二成股權的委託書徵求、以及電子投票的支持動向，塵埃落定。東元徵求委託書作業已在5月19日截止，電子投票將在5月24日下午2點公布在「股東e票通」股東會電子投票平台，父子二陣營第一階段戰果將會出爐。

黃育仁21日表示，委託書徵求設定目標有達成，不過股東會延後是件好事，可以爭取更多時間運用，和股東溝通，爭取親自出席股東支持。

對於日前二家外資投票建議顧問公司建議全數支持公司派所提名候選人，黃育仁對此表示，外資股東屬性多元，有些會跟著外資顧問建議投票，有些會獨立決策，在亞洲他們的投票建議偏於保守，例如去年大同董事改選也支持當時的公司派，這部分尊重他們的專業，也會希望和他們有更多接觸、更多說明。

不過「菱光監察人林久真查帳」一事持續延燒，黃育仁反擊，公司監查人本來就有權查帳，也有簽保密協定，但她未等董事會說明就有相關訊息流出，所以才對林提告洩密。

他表示，東元董事長邱純枝之子任職於麥肯錫，東元花8億聘用麥肯錫為集團營運提供顧問服務，林久真不對此事查核，卻來對自己和元大證提告，是否雙重標準、烏籠提告？林久真是光元實業的法人代表，自己也是光元實業的董事，「自己告自己」恐怕也創了台股公司的首例。

他並呼籲，主管機關及東元大股東寶佳、華新共同監督東元股東會，應提前讓股東報到，儘速取得選票、辦理選票分割，有充分發言機會，確保股東會公平公正進行。

東元董事長邱純枝表示，東元向來尊重公司治理、愛惜羽毛，股東會辦理依規定處理，近來外界質疑東元會阻止開會等動作，是不實的懷疑。另外，自己的小孩從未在麥肯錫上班，根本沒有利益衝突，且該案在2017年多次在董事會中報告，黃育仁是前常董、均有出席，卻矢口否認，令人難以理解其動機。

(工商 )