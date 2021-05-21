北市士林區承德路巷口，20日發生一名女子吐血倒地，經確認為新冠肺炎確診者。這名周姓女子在萬華開卡拉OK店，疫情爆發後確診，但因輕症暫列為居家隔離對象。警消到場時，周女在家中，呼吸喘、嘴角有血、意識清醒，送台大醫院。

周女常在劍潭菜市場喝酒聊天，疫情爆發後，就窩在劍潭家中，61歲的她，因屬輕症，列居家隔離對象，但期間出現上呼吸道症狀及發燒，20日下午2點，她在住家內，突然倒地不斷吐血，而透過朋友幫忙報案，救護到場後，將她送往台大醫院，而後港所獲報，也立即出動3名穿防護衣員警，赴現場指揮交通，所長表示，指揮過程疏導交通，離吐血病患距離相當遠，且當時病患已上救護車，不須自主隔離。

據悉，周姓女子在萬華開卡拉OK店，平常住在劍潭，跟鄰居感情也不錯，但染疫後躲在家中，聽聞她突然吐血，附近鄰居也嚇了一跳，更表示「不曉得她有沒有趴趴走，多少都會擔心。」

(中時新聞網)