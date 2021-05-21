新北市聯合醫院三重院區下周將改為「新冠肺炎專責醫院」，新北市府22日將於院區設置社區檢疫站，估計可日篩300件，三重院區副院長王祖琪說，篩檢站位於急診室外停車場，因院區有醫護人員確診，醫護人員匡列約200名，人力相當吃緊，因此行政人員都會投入篩檢工作。

院長項正川表示，三重院區被中央核定徵召為專責醫院，這周起已陸續讓一般病患出院、轉院，下周起專門收治確診新冠肺炎病患。而受治病患和篩檢站會分流，不會有感染疑慮。

三重院區副院長王祖琪說，篩檢站設立於急診前方停車場，可日篩300名，院方將發送號碼牌供民眾排隊使用，號碼牌不會回收以減少接觸疑慮，而國際獅子會所捐贈的2座正壓式檢疫亭預計22日晚間才會到貨使用。

「人力吃緊！」王祖琪說，全院共900多名醫護人員，因之前意外收治確診個案後，又發生護理師染疫，院方匡列約200名醫護人員隔離或是自主管理，因此人力相當吃緊，全院行政人員動員投入篩檢站工作。

(中時 )