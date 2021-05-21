高通技術公司推出其首款專為物聯網（IoT）打造的數據機解決方案，配備5G連網能力並針對工業物聯網（IIoT）應用進行最佳化，以協助推動物聯網生態體系發展，高通315 5G物聯網數據機預計將於2021年下半年上市。

高通315 5G物聯網數據機射頻系統是全方位的數據機對天線解決方案，可支援物聯網生態體系，為物聯網垂直產業打造可升級的LTE和5G裝置，加速5G連網在物聯網的普及，並拓展5G在物聯網產業的整體發展機會。

5G被認為是廣泛的連網架構，如今也開始展現動能，為物聯網等新興應用帶來預期的影響和成長。高通技術公司作為加速數位轉型的推動者，率先為生態系提供解決方案，以升級現行物聯網系統，幫助實現5G物聯網。

現代物聯網的需求包含利用可同時支援LTE和5G連網的解決方案，協助工廠從有線無縫地轉換為無線。高通315 5G物聯網數據機的設計將工業和企業應用納入考量，配備卓越的千兆元級效能、低功耗和熱效率管理等功能，以實現新一代快速、強大且高效能的物聯網解決方案。

高通315 5G物聯網數據機希望能滿足各產業領域的需求，包含零售、能源、自動化和製造、精準農業、營建、採礦和公共場所等。

隨著5G在全球擴展，高通315 5G物聯網數據機將可作為高階物聯網寬頻數據機的全新解決方案，和高通技術公司現有的LTE物聯網數據機產品組合相輔相成，邁向5G的普及應用。

(工商 )