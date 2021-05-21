「中和方唐鏡」超商脫口罩來回跳 嗆店員：打我啊笨蛋！

40歲張姓男子昨沒戴口罩逛超商遭店員糾正，張男竟在超商門口大喊「我進來了，我又出去了，我進來了，我又要出去了，打我啊！笨蛋」，宛如周星馳電影《九品芝麻官》中方唐鏡的橋段，在網路引發熱議；新北市衛生局表示，因此案明顯蓄意違規，依法將採最重罰1萬5000元。

張男昨在新北市中和區某便利超商影印，因沒戴好口罩遭店員糾正，張男與店員發生爭吵，他利用悠遊卡付費後，竟在店門口模仿電影橋段，在門口跳來跳去大喊，大喊「我進來了，我又出去了，我進來了，我又要出去了，我進來了，我要出去了，打我啊！笨蛋」，喧鬧10秒鐘不肯離去，宛如周星馳電影《九品芝麻官》中方唐鏡的橋段。

影片曝光後引起網友撻伐，張男也寫下藏頭詩「沒心沒肺」道歉，張男妻子則在臉書寫出46字道歉文，「向社會大眾道歉，本人相夫無方、無法，各位大大能罵就罵吧！因為我無法理解思覺失調症是否會在意他人的感受。」

新北市衛生局今表示，此案目前還未送到衛生局，但該名男子明顯蓄意違規，將依法採最重罰1萬5千元。

(中時 )