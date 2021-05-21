日本《周刊新潮》雜誌20日透露，多年來為日本自衛隊生產各種口徑機槍和20公厘機砲的住友重機械工業公司，在競爭陸上自衛隊下一代班用機槍標案期間，因為未嚴加管理承包廠商，導致新機槍的零件設計圖被交到中國大陸企業手中。

根據報導，1993年開始為陸自製造授權生產的比利時FN Minimi班用機槍、原本被視為下一代班用機槍熱門得標廠商的住友公司，為參與該標案，不僅作為FN Minimi MK3的在日代理廠商，更進一步自行開發一款5.56公厘機槍。但在製造原型槍時，住友公司將部分零件發包給其他廠商生產，不料後者又將其發包給大陸廠商，導致相關設計圖流入中國大陸。

由於根據日本《外匯與對外貿易法》規定，國防工業產品的設計圖屬於管制對象，須在申請獲准後才能提供給國外廠商，故住友公司和其發包廠商因管理不周，遭日本防衛省和經濟產業省嚴厲指責，痛批其「作為國防工業的一員未免太過沒有自覺」，並給予行政指導。

對此，住友公司坦承自身「管理不足」，將「進一步改善對發包廠商的管理方式」。不過日本《東洋經濟》報導，住友公司已決定全面停止為自衛隊生產機槍；雖然其給出的理由是自衛隊採購數量太少，認定繼續參與生產「不划算」，但仍不免讓外界有所聯想。

這並非住友公司首次「出包」，其2012年曾被發現浮報機砲維護等費用，須支付23億日圓（約新台幣5.9億元）的違約金；2013年又被發現竄改資料達40年以上，以掩飾其產品的射速和準確度其實未達防衛省標準，遭罰約6250萬日圓（約新台幣1606萬元）。

(中時新聞網)