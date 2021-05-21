台東縣府、市公所21日宣布各公園、兒童遊戲場、籃球場、娃娃機不開放。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府、市公所21日宣布各公園、兒童遊戲場、籃球場、娃娃機不開放。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府、市公所21日宣布各公園、兒童遊戲場、籃球場、娃娃機不開放。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

因疫情嚴峻，為避免民眾群聚，台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲宣布將縣市所屬各公園、兒童遊戲場、籃球場等場域設施禁止使用，並停止夾娃娃機店營業，呼籲鄉親全力防疫，守住台東。

縣府教育處表示，近期因疫情影響，許多娛樂場所關閉，導致許多民眾會到體育場或公園休閒運動；為避免民眾群聚且未做好防疫措施，教育處會增派人力加強宣導大家務必戴口罩，維護你我的健康，並請民眾配合防疫規定，保持室外1公尺安全社交距離，如不配合將會拍照移送警察局及衛生局法辦處罰，請民眾共同努力做好防疫工作。

縣府財經處日前針對「選物販賣機店（夾娃娃機店）」進行稽查，發現大部分業者未配合政府建立實聯制、維持社交距離、執行體溫量測等防疫措施，且在消費者使用後也沒有立即進行清潔消毒，恐有造成防疫漏洞風險。經通盤考量，因夾娃娃機店難以落實相關的防疫規定，故決定採用嚴格標準管制，且目前台北、新北、台中、南投、台南、高雄皆因防疫需求而關閉夾娃娃機店，因此，台東縣也宣布跟進夾娃娃機店即日起停業。

(中時 )