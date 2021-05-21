【回憶殺】現年55歲的日本女星小泉今日子，過去在80年代與松田聖子、中森明菜，被日媒譽為最成功的三大超人氣女偶像，是當時炙手可熱的偶像歌手，可近幾年她卻因不倫風波重創形象，但她仍無懼流言堅持愛下去，引起輿論譁然。

小泉今日子15歲參加選拔節目《明星誕生！》獲得冠軍後踏入歌壇，從1983年至1994年，連續12年所發表的單曲作品都進入Oricon公信榜前十位，創下了當時最長時間的紀錄，後來她覺得自己的歌唱事業遇到瓶頸，把工作重心轉為演戲，電視劇代表作有《戀愛總動員》、《爸爸與小夏》等，電影則有《大搜查線》、《陰陽師》等，2006年還曾憑電影《空中庭園》奪下日本藍絲帶獎最佳女主角，2013年也因電視劇《小海女》拿下最佳女配角獎，國民度相當高，接拍許多廣告、代言，還有「廣告女王」的稱號。

小泉今日子和永瀨正敏離婚後還合拍電影《元氣媽媽》。（圖／翻攝自日網）

而小泉今日子的感情史也備受關注，她和小1歲的男星永瀨正敏在1995年閃婚，但卻在結婚9周年當天，兩人各自在網上宣布離婚消息，並表示結婚、離婚選在同一天，是希望大家都可以有新的開始。兩人離婚後，還一起合拍演電影《元氣媽媽》，在片中飾演一對夫妻，可見兩人雖然分開了，但仍維持友好交情。

小泉今日子2006年離婚後，2008年曾被直擊和小20歲的傑尼斯偶像龜梨和也一起逛街，雖然一開始傑尼斯否認兩人交往，但他們仍多次傳出分手、復合，甚至傳出同居，這段母子戀當時為演藝圈投下一枚震撼彈，最後更爆出有可能修成正果，可後來便不了了之。

小泉今日子和豐原功補的不倫戀，轟動日本演藝圈。（圖／翻攝自日網）

而小泉今日子近年最被熱議的，就是2015年介入綠葉男星豐原功補的婚姻，並在2018年公開認愛，坦言兩人已經同居之外，還召開記者會承認這段不倫關係，說道：「我與豐原是追逐同樣夢想的夥伴，如同報導所述，我們也是戀人關係，豐原有家庭，我也要再次向他的家人道歉。」更放話：「我自己犯下的罪，我會自己承擔。」

儘管豐原功補當時表示早在3年前便與妻兒分居，可兩人仍是法律上的夫妻關係，因此這段不倫戀還是被網友罵翻，小泉今日子也在這段時間，離開30幾年的老東家自立門戶，而男方要支付妻子的生活費、孩子教育費，全都由小泉買單，加上為了支持豐原電影創作的夢想，甚至賣掉位在優良地段的3億豪宅（約台幣9000萬元），當作公司運轉的資金，對於這段關係付出許多。

而在這段不倫戀當中，小泉今日子曾有句名言：「與其什麼都不做，之後才後悔，倒不如先做再說，即使失敗，也可以從中學習成長。」讓人見識到她義無反顧去愛的態度，卻也有人感嘆曾經是風靡全日的國民女神，現在卻落得被眾人唾罵的下場。

(中時新聞網)