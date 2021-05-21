台灣新冠肺炎疫情延燒，全台7天增加近2千例本土確診病例；1名網友表示，台灣若要在2星期內解除3級防疫警戒，最大的障礙就是過去一年多來沒有準備的「篩檢能量」，如果將每天篩檢人數提升，當日確診人數雖會變多，但確診者傳播機會也會降低，確診人數也會隨之下降，疫情才得以趨緩。

1名網友在PTT上發文表示，判決疫情是否惡化，最大的指標為「篩檢陽性率」，雙北每天的檢驗能量5000至6000人，假設風險區加起來約10萬人，大概仍需要20天以上才能檢測完，因此要在2星期內解除3級警戒，「最大的障礙就是這1年來沒有準備的篩檢能量」，如果台灣人「自肅本領」一流，在陽性率不增加之下，就是看風險區域要花多少時間，才能把前兩星期感染人數檢驗消化完。

1名網友表示，台灣若要在2星期內解除3級防疫警戒，最大的障礙就是過去一年多來沒有準備的「篩檢能量」。（圖／翻攝自PTT）

該網友表示，每天能篩檢的人數越多，雖然當日確診人數會變多，不過確診者繼續傳播機會也會降低，也更快有機會看到確診人數下降，目前全台醫院陸續執行保護醫護，增加篩檢，確診處置增加等措施，這些都需要中央、地方共同合作，整合、調度醫療資源。

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該網友身為做生意的小商家，希望篩檢量能與病患處理能力能擴大，台灣才能快速回到正常經濟生活，直呼「這一個月不知道要賠多少錢去，今年比去年更需要紓困了」。許多網友則留言「政府再不決斷，後面再多拖一個月，會更多商家倒閉」、「三級若拖兩個月，攤商大概全都會恨透政府」、「現在這情況能撐多久？日韓撐了一年多，還能撐多久」。

(中時新聞網)