疫情再度升溫，雙北升為三級防疫警戒，15日中央開記者會後，賣場立刻湧入大批民眾搶購物資。（鄧博仁攝）

全台進入3級警戒，今又增加312個本土案例，連續7天破百例；財信傳媒董事長謝金河今於臉書發文表示，台灣防疫出現大缺口，確診病例衝高、全台人心惶惶，一旦全面封城，經濟將萬劫不復，因為美國復甦力道強勁，「台灣一旦出口受阻，很快會被南韓、日本、中國及東恊取代」。

謝金河今日以「美國今年可能是全球經濟成長最大引擎」為題撰文，台灣現況勢必衝擊第二季度的表現，台灣經濟的三隻腳，內需消費可能受到影響最大，其次是投資；這次缺水，斷電的壓力都在此時攤牌，疫情，缺水，電力成為考驗台灣的三大壓力源頭，這影響投資有多大？要好好評估一下。

不過，謝金河認為，眼前最重要的是顧好台灣生產缐，只要生產缐能正常運作，台灣的經濟還可以保住半邊天；其中，最重要的還是出口，今年美國經濟的復甦，可能成為全球最重要的成長引擎。

謝金河觀察，美國率先摘除口罩的行動，代表美國研發疫苗及施打疫苗，都是世界的領先者，今年美國及歐洲逐漸從疫情的泥沼中掙脫，對全球經濟復甦會產生很大力道，大家從貨櫃航運的熱度，可以感受到這個力道。

(中時 )