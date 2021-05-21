是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布推出Keysight N9042B UXA X系列信號分析儀解決方案，協助客戶測試毫米波創新技術在5G、航太國防與衛星通訊下的真實效能。

是德科技新推出的N9042B UXA X系列信號分析儀提供寬廣的分析頻寬和深度動態範圍，可協助客戶克服最棘手的毫米波挑戰，包括嚴格的設計極限和時間表、複雜的調變，以及日趨嚴苛的標準。

Frost & Sullivan產業技術實作事業群副總裁Kiran Unni表示：「了解信號保真度，是洞察5G、航太國防、衛星和汽車雷達等產業下產品效能的關鍵。在毫米波頻率下，信號極易受到各種影響而受損，例如IQ調變誤差、相位雜訊、失真、信噪比、振幅和相位線性度等，導致信號品質下降。因此在評估和測試毫米波產品的真實效能時，設計人員和製造商必須能夠克服這些重重挑戰。」

(工商 )