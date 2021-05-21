崑山科大行政副校長鐘俊顏(左)去年5月研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，中為李天祥校長。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情日益嚴峻，崑山科技大學除推動高科技防疫校園，也啟動數位化遠距教學能量，兼顧學生居家自主健康管理及防疫期間的學習，近日更設置「防疫急難救助金」，另專案研擬「防疫安心就學醫療險」，一旦有教職員生確診，學校將協助減輕其必要就醫負擔，盼能與全校教職員生一同度過疫情艱難時刻。

崑山科大校長李天祥表示，疫情使得人心惶惶，學校目前也已設置「防疫急難救助金」，並與保險公司專案研擬「防疫安心就學醫療險」，教職員生若疫情期間因意外而確診皆可申請補助。他也呼籲師生非必要請勿出門，口罩不離身、勤洗手，希望全校師生在疫情減緩的時候，都能平安健康回歸校園。

崑山科大去年也研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，結合移動式大功率紫外光滅菌機，以及智能型紫外光控制系統，另加裝感知器與IOT物聯網系統，配以大數據聯網科技，可在無人情形下隨時進行室內空間消毒，目前已運用於該校防疫工作，並獲得校園防疫專家好評。

同時也開發「疫情自主回報系統」，並設置「紅外線熱像感測儀」，搭配額溫槍、耳溫槍，過濾有發燒疾病的教職員生，定時舉行防疫工作協調會，擬訂相關應對政策，包括進出校園管制、安排「防疫輪班假」，讓教職員工分流上班以及每小時消毒環境等，務使校園維持良好的學習與工作環境。

(中時 )