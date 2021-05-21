雙北疫情持續升溫，台北凱撒大飯店今日發出緊急公告表示，自即日起暫停住房，全館餐廳也暫停營運，稍早證實將轉為防疫專責旅館之用。台北凱撒大飯店強調，飯店不只是觀光產業，在沒有疫情的時候是所有旅客的家，而此時此刻更是所有台灣人民的庇護所，願意挺身而出，待疫情結束後再度相見。

台北凱撒大飯店上午時表示，因應疫情關係，飯店另有其他規劃用途，即日起不接待任何住客，全館餐廳也暫停營運，開放時間將另再公告，若民眾有退券需求，請直接致電總機。不久後，內文則改為：「配合防疫疫情期間，將做內部清潔、消毒與維護保養設備作業，此段期間將暫停營業。」

稍早台北凱撒大飯店發出正式聲明，表示台北凱撒大飯店在疫情前為台北市住房率前三名、入住達九成以上之飯店，深受國內外旅客喜愛，在去年更是為了提供更好的住宿品質而將房間重新裝修。但此時面臨疫情日益升溫而造成醫療資源不足，故經集團飯店董事長、內部高層主管與政府團隊討論過後，台北凱撒大飯店將加入備援，一起守住台灣的醫療體系。

台北凱撒大飯店強調，「也謝謝台北凱撒全體同仁願意一起守護台灣，他們是無名英雄，即日起將與醫護同仁們站在同一陣線，攜手抗疫！飯店不只是觀光產業，在沒有疫情的時候是所有旅客的家，而此時此刻更是所有台灣人民的庇護所！國家有難，台北凱撒挺身而出，一起守護大家的健康，祈禱疫情恢復的那一天，重現觀光飯店的榮耀，大家一起加油！」

(中時 )