案2336新北市新店確診67歲男子，16日發病、18日確診，2天內造成高雄市至少6人染疫，疫調進一步追出他曾於15日11點到台南市知名安平同記豆花，12點半到2點則到中西區府前路一段錕羊肉用餐，台南市政府20日晚間獲報立刻到2店家清潔消毒，衛生局呼籲民眾若在同一時段到同店家，可自行到篩檢站篩檢。

不過，這名新店染疫男接受疫調時，一度「記錯時間」，先是告知台南市衛生局是14日曾到訪台南，因此，台南市政府今早召開例行防疫記者會，包括市長黃偉哲、衛生局長許以霖第一時間都公布其為14日到台南的相關訊息，後來，當事人昨天發現說錯時間，趕緊致歉，稱因身體不適，才會一時口誤，衛生局也予以體諒，不會開罰。

台南市長黃偉哲說，該個案初步疫調並無揭露台南足跡，昨晚向新北市衛生局再度確認後，台南市環保局緊急前往消毒。他說，由於上周店家幾乎都尚未落實做實聯制，目前也難以匡列相關接觸者，因此，只能呼籲同一時段曾在同一場所的民眾，主動篩檢。

衛生局長許以霖指出，該名確診新店男一開始沒交代台南足跡，講到14日到台南，往後又說15日，市府向當事者及新北市衛生局確認，隨即由環保局人員到場清消。當事人昨天透過台南市衛生局跟大家致歉，稱因身體不適一時口誤，衛生局也予以體諒，不會開罰。

黃偉哲表示，只要疫調有更新，市府就會馬上做清潔消毒，沒有時間差，台南也隨即將該段足跡補起來，並及時清消防堵破口。許以霖則呼籲，若上述時間經過確診者足跡，請進行自我健康監測，也可就近到衛生所篩檢站篩檢，有去上述地點民眾也要自主管理14天。

(中時 )