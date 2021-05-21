東元21日舉行線上法說會，東元今年首季每股純益0.53元，創下歷年同期新高，總經理連昭志指出，雖然印度市場受到疫情嚴峻的影響，上工、出貨進度受到影響，不過第二季中國大陸市場成長「非常強勢」，尤其馬達及變頻器成長都達二成以上，北美經濟復甦，第二季將繳出不錯的成績單。

連昭志表示，印度疫情非常嚴峻，東元在印度的小馬達廠員工上工率受到影響，加上物流受阻、小馬達廠出貨了下來；計劃興建的新廠將與地主簽約，設計方案已完成，也會向地方政府提出建築執照並開工，建廠進度仍需觀察疫情影響。

不過，第二季東元業績將會相當不錯，中國大陸市場成長強勢，北美市場因美國疫苗漸普及、拜登新政下新基礎建設計畫、整體經濟復甦，輸油電力化等技術改造，提供東元很大商機。目前東元取得的訂單在預算的100%以上，展望下半年，大、小馬達的訂單第三季能見度仍相當高，不過第四季則尚未明朗。

至於國內市場，因為疫情升溫，啟動緊急異地備援、各樓層流動停止，會議改為線上，目前來說，業績未見到疫情的衝擊。連昭志表示，政府中小學班班有冷氣計劃，過去在中小學空調市場多為二線水品牌、用價格取勝，此次東元從防疫觀點得到好評，在各縣市政府評選上本土廠牌居首，對於智慧生活的家電業務銷售有很大的幫助。

(工商 )