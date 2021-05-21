民眾消費透過非現金支付的比率逐漸增加，商業發展研究院追蹤發現，南部地區縣市支付比例相對北部偏低，在當前全國疫情快速升級至第三級的情況下，相當需要能作到「防疫零接觸」的行動支付普級。商研院CDRI 21日表示，與街口支付共同響應政策，即日起將與商業司人才計畫的高雄市合作店家，總計超過500間店推動「全民拼防疫、結帳零接觸」消費模式，以零接觸一同守護台灣。

餐飲與零售業在去年疫情初次爆發就面臨生意嚴重受到衝擊，近日變種病毒擴散再度拉升疫情警報，尚未復元的餐飲與零售業再一次遇上難關。商研院CDRI副院長張皇珍表示，台灣餐飲業與零售業多達23萬家中小企業，以去年來的經驗可發現，疫情實際加速商業模式變革，經濟部商業司109年起委託商研院CDRI辦理餐飲與零售業人才加值培訓課程（簡稱顧人才計畫），正發揮了導引的功能，協助中小企業從核心能量中延伸找出第二條成長曲。

張皇珍指出，眼下行動裝置的普及，正是餐飲與零售業可以善用的工具，各種高科技與行動支付工具的結合，提供消費者更多元的支付方式，提高使用黏著度，能協助推動外送商業模式、多元支付轉型。

商研院CDRI指出，依據金管會2021年3月公布「2023年非現金支付」兩大目標，分別為比2020年交易筆數成長50％，以及交易金額達到6兆元。2020年底非現金支付比率從26%拉高到52％，在不含ATM交易下為40.37％，若將ATM交易納入，支付比率則提高到51.7％。其中，街口支付總經理黃峰昶也指出，數位轉型是企業面臨快速變動環境，不斷再合理化的進程，故數位科技的導入與應用是所有餐飲與零售業者皆須學習的經營課題。

雖然趨勢明確，但商研院南部院區長期在地觀察，發現南部地區縣市支付比例相對北部偏低，在地商圈消費者透過非現金交易，約佔店家整體營業額的2～3成，顯示南部縣市使用支付交易比例仍有相當大的成長空間，對於「零接觸」仍有極大努力空間，因此商研院攜手街口支付，即日起從高雄夜市出發，串聯商圈和本計畫之合作店家，以總計超過500間店推動「全民拼防疫、結帳零接觸」。

商研院CDRI指出，即日起至5/30民眾可於高雄指定合作店家內使用街口支付付款，單筆消費即享10％現金回饋；商研院建議，民眾除配合中央流行疫情指揮中心減少不必要的外出，打理三餐可多使用外送、外帶服務，並以安全、衛生且便利的結帳方式來代替過往現金交易模式，降低接觸染疫風險，更可自備碗筷來減少使用一次性餐具，避免造成環境負擔。

(工商 )