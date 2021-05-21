本土疫情持續嚴峻，國內21日再新增1名新冠肺炎確診者死亡案例；新北市永和區78歲居家隔離中的老翁，今天中午突然失去意識，妻子察覺有異為他報案，老翁仍在送醫後不治死亡，醫院採驗後確認為新冠肺炎陽性患者，相關單位緊急匡列其妻女隔離採檢，至於老翁死因是否與新冠肺炎有關，仍待進一步釐清。

新北市消防局今天下午1時30分接獲老翁妻子報案，指稱以電話聯繫其丈夫時，發現丈夫在家中失去意識，疑似死亡，救護人員到場後立即將老翁送往中和區雙和醫院救治，老翁仍在搶救後不治身亡，由於老翁為居家隔離對象，醫院進一步採檢，驗出老翁為新冠肺炎陽性患者。

警方疫調發現，老翁過去與妻子同住家中，還有1名未同住的女兒，老翁近日疑似因和確診個案有接觸，被新北市衛生局匡列為居家隔離名單。

新北市衛生局表示，目前正全面匡列老翁生前可能的接觸者，包括曾經同住的妻子，以及未同住但近日曾一起用餐的女兒，相關疫調足跡與資料同步掌握中。

當地衛生所與區公所也緊急針對老翁住處與周邊環境，展開全面清潔與消毒，防堵新冠疫情在社區蔓延。

據了解，目前家屬對老翁死因無異議，雙和醫院已開立相關死亡證明書，根據現行規定，新冠肺炎確診患者死亡後，為避免傳染疑慮，會在24小時內通報火化或深埋；至於老翁死亡原因是否因新冠肺炎所致，仍待衛生單位進一步確認。

(中時 )