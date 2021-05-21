中央疫情指揮中心宣布全國升至第三級警戒，民眾外出須全程佩戴口罩，經勸導不聽最重可罰1萬5000元。台中市府民政局副局長周瑺玫21日前往南屯區萬和宮和文昌公廟視察宗教場所防疫情形，加強防疫宣導，並呼籲民眾疫情期間避免參加聚會活動或前往人潮聚集、密閉空間的公共場所，若有特殊情況須外出請全程佩戴口罩，落實防疫措施。

「防疫當前，人人有責！」周瑺玫今日會同南屯區長林秋萬、南屯派出所所長江松泳及南屯里長林秋潭等人視察萬和宮及文昌公廟防疫工作，她表示，今日未見違規情形，現場工作人員及參拜民眾也全程佩戴口罩並落實實聯制，廟埕參拜民眾也遵守人流管制無群聚情形，顯見全民防疫意識大提升，也感謝萬和宮董事長蕭清杰及文昌公廟董事長陳梓賡全力配合政府落實各項防疫。

周瑺玫強調，民政局將持續視察全市宗教場所防疫情形，呼籲所有宗教團體嚴格執行防疫配套措施，共同防堵疫情擴散。提醒民眾外出務必全程佩戴口罩，並保持社交距離。

民政局與各區公所昨日稽查全市公園、里活動中心、宗教場所及戶政事務所等處所民眾口罩佩戴情形，總計口頭勸導89件，市府將不定期稽查民眾口罩佩戴情形，如違反且拒絕改善者，最高可處1萬5000元，請全民務必配合政府防疫作為，團結抗疫，保護自己也保護他人。

民政局長吳世瑋提醒，全市各宗教團體至6月8日前，各項宗教活動暫停辦理；寺廟、教堂(會)等宗教場所並暫停開放民眾進入，若能落實實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食、加強清消及不群聚的情況下，可於宗教建築物外廣場、廟埕等空曠地點參香、禮拜。

此外，宗教場所周邊2公里內進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放，如非屬宗教活動的遊覽車，經主管機關核准者不在此限。

(中時 )