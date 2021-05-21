本土疫情延燒，各界希望政府積極搶購疫苗的聲音湧現，金門縣長楊鎮浯也呼籲疫情指揮中心同意金門向對岸取得國際認可得合法疫苗。對此，國民黨前主席洪秀柱表示，疫苗是解決新冠肺炎的最終手段，人民生命受急難危害之時，疫苗採購乃是重中之重，任何能解除人民生命安全威脅的作法，都應該以專案特案的方式來進行，有關爭取大陸疫苗一事，她願出一己之力，與對岸進行溝通。

洪秀柱說，事實上，大陸的疫苗既已獲得 WHO的肯定，國台辦發言人也表達願意協助提供台灣相關防疫援助，包括疫苗在內，民進黨政府無法採購到足量的疫苗，大陸疫苗又被拒於門外，陸委會更以一句「不必假好心」的譏諷酸味十足回應，這種全然不顧台灣人民生命安危的無良施政心態，暴露無疑，著實讓人痛心。

她表示，疫苗的採購，應秉持著科學的態度跟精神，原本衛福部長陳時中在回應金門縣長楊鎮浯的大陸疫苗需求時，鬆口說地方政府有管道同意自己購買，讓大家一度以為有一線曙光，可惜仍不敵政府的政治立場。

她認為，蔡英文表示 7 月份可以接種國產的疫苗，馬上有專家跳出來反對，因為國產疫苗只做到二期試驗，如果這樣就上市，完全不符合國內外醫藥相關法規的規定。

她批評，政府寧可放著通過國際標準的疫苗不用，硬是自己帶頭違法開放未通過三期試驗的國產疫苗供人民施打，這種視人民性命為草芥的舉動，實在令人憤怒。

她質問，大家還要等到7月嗎？7月疫情會蔓延擴大到甚麼狀況？現今民進黨政府面對疫情左支右絀，陳時中說目前沒看到中國疫苗提出申請，她願意擔任橋樑的角色，居中協商力促此事，以解疫苗之急。

洪秀柱向蔡政府提出4點呼籲，包含疫情緊急，人命優先，政府有權利以專案特案處理疫苗事宜，不要假法律之名橫亙阻撓行無道之事；大陸疫苗已獲 WHO 認證，不要再以偏概全，只有政治沒有專業；兩岸醫藥合作框架協議就是一個可利用的平台，請善加利用；一句良言三冬暖，惡語傷人六日寒，兩岸關係冰凍至此，以疫苗破冰未嘗不可。

她強調，疫苗施打是全體國人的事，地方政府為人民請命發聲，理所當然，在促成大陸疫苗來台這件事上，沒有藍綠地方政府之別，也沒有藍綠選民之別，她願盡最大的努力爭取足夠的劑量，也樂見地方政府一起來合作推動這件事。

洪秀柱說，疫苗來了，跟AZ疫苗一樣，打不打是人民的選擇，呼籲民進黨政府不能為了自己的政治私利，讓人民連選擇疫苗的權利都沒有。「民為貴，社稷次之，君為輕」，民主的真諦莫過於此，還請執政當局慎思、慎行。

疫情第三級警戒全台一心 台灣加油萬華加油

(中時 )