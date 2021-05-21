張男不戴口罩，還學起方唐鏡挑釁店員，遭新北衛生局罰款15000元。(圖／爆料公社)

新北中和一名張姓男子不戴口罩，遭規勸不聽，竟學起周星馳電影《九品芝麻官》中的方唐鏡，在門口跳來跳去，遭衛生局開罰1萬5000元，如今這名張姓男子身分也遭起底，就是前幾年抱著怪手狂喇吉的「護樹哥」。

「中和方唐鏡」超商脫口罩來回跳 嗆店員：打我啊笨蛋！

張男不戴口罩，在超商門口模仿著方唐鏡的動作與台詞，不斷對店員挑釁「我進來了，我又出去了，打我啊笨蛋」，眼見店員抓狂，趕緊溜之大吉。事後道歉更是沒誠意，用藏頭詩寫下「沒心沒肺」，連妻子都放棄治療，稱「各位盡量罵吧」。

張男誇張的舉動與特殊的外型，也立刻讓眼尖網友認出，就是在3年前大巨蛋護樹的偏激環保人士，還有著「按摩人」的稱號。當時為了阻止怪手動工，張男不但在一旁跳起奇怪的舞蹈，甚至直接抱著怪手，伸出舌頭狂舔，離譜畫面讓全場都看傻，更登上了當周《卡提諾狂新聞》第一名。

如今隨著消息曝光，不少網友紛紛翻出當年影片，大酸：「腦袋真的怪怪的」、「可以，這批很純」、「原來是護樹哥啊，那不意外」、「熟悉的怪手最對味」、「連FBI帥哥都要自嘆不如」、「護樹團體正常發揮」，也有人感嘆「連他都能娶到老婆，但自己還是單身」。

(中時新聞網)