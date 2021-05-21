朝陽科技大學總共6名學生確診新冠肺炎，引發校內及周邊居民高度緊張，台中市政府20日起緊急在校內設置快篩站，但當天下午僅篩檢約500人，市長盧秀燕下午宣布兩天篩檢的人中有19人呈陽性，但其中16人PCR檢測結果下午出爐，全面都是陰性，有學生直呼「錯誤率百分百，也實在太誇張」。

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疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打

(中時 )

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