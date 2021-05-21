朝陽科大夜唱團9確診 快篩陽性16人PCR結果出爐 19:372021/05/21 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朝陽科大師生排隊接受快篩。(民眾提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 朝陽科技大學總共6名學生確診新冠肺炎，引發校內及周邊居民高度緊張，台中市政府20日起緊急在校內設置快篩站，但當天下午僅篩檢約500人，市長盧秀燕下午宣布兩天篩檢的人中有19人呈陽性，但其中16人PCR檢測結果下午出爐，全面都是陰性，有學生直呼「錯誤率百分百，也實在太誇張」。 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 (中時 ) #陽性 #16人 #PCR #陰性 #朝陽科大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 台中確診女業務忙點貨 足跡遍布連鎖美妝9分店 - 生活 搶物資慘！新北確診者足跡曝光 美女主播驚：都去過賣場 - 生活 獨／47年最慘！士林夜市孤獨擺攤 72歲嬤嘆：日賺不到一千 - 生活 新北確診足跡遍及板橋永和 全聯、愛買、美廉社、星巴克已清消 - 生活 中和方唐鏡遭起底 驚人身分曝光！曾登上卡提諾狂新聞第一名 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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