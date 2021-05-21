川普在記者會說，使用「中國病毒」根本不是種族歧視

曾經在任上多次以「中國病毒」、「功夫流感」來稱呼新冠病毒的前美國總統川普，最近被美國華裔民權聯盟（Chinese American Civil Rights Coalition）告上法庭，指控川普多次以歧視性語言指涉華裔族群，導致美國社會針對華裔與亞裔的暴力事件大幅上升。華裔民權聯盟要求川普為其偏差言行賠償每一位亞裔美國人與太平洋島民1美元，總數計2290萬美元。

美國娛樂新聞網站TMZ獨家消息稱，因頻繁使用「中國病毒」一詞，美國華裔民權聯盟向法庭提告，指川普的多項涉及華裔與亞裔人士的表述造成了這些族群很大的傷害，其中包括不斷將新冠病毒稱為「中國病毒」、「武漢病毒」和「功夫流感」，這些歧視性的用語令華裔與亞裔人士感到憤怒。

報導說，美國華裔民權聯盟的訴訟書中表示，川普使用的貶抑詞彙導致最近針對華裔和亞裔美國人暴力事件的上升，川普自己對此事應該再清楚不過了。「眾所周知，川普曾在2020年3月的演講中將講稿中「新冠病毒」劃掉，並以「中國病毒」取代，美國華裔民權聯盟聲稱，「川普不應該使用這個詞彙，因為到目前為止尚未完全清楚病毒的真正起源」。

美國華裔民權聯盟在訴訟書中表示，川普不斷使用「中國病毒」一詞，本意是暗示其支持者攻擊華裔人士，這是一種「狗哨政治」(Dog-whistle politics)，這種做法也導致多起對華裔美國人的暴力襲擊事件。

所請「狗哨政治」是指使用編排過的隱語的來向特定人群傳遞政治信息的手法。對一般大眾來說，信息可以用很簡單方式理解，但是其實際的目標群體會有不同的理解，能從辭語得到當中暗示性的訊息。此一詞語源於用來喚狗的高音頻哨子，而這種高步頻率的聲音人類無法聽到，只有狗聽得到。

TMZ報導說，目前川普被控以誹謗和精神傷害罪名，美國華裔民權聯盟希望川普為在美國居住的每位亞裔美國人和太平洋島民支付1美元，總計約2290萬美元（約合台幣6.5億元）。

該組織還表示，如獲賠償，它將用這筆錢建立一個博物館，用來展示亞太裔美國人的歷史和對美國的貢獻。

(中時新聞網)