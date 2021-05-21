全國疫情升三級警戒，桃園市議員陳雅倫發現，每天至少1片口罩雖然不是很高花費，但對部分團體、弱勢機構來說，仍是不小開支。陳雅倫為此發起「為了你，我可以」捐口罩活動，捐出總數1萬片兒童及大人用的口罩，優先提供給身心障礙等弱勢團體、育幼院、老人養護機構、學校等單位，首波將以龜山區為發放對象。

陳雅倫表示，擔心弱勢族群面臨口罩不足的問題，發起「為了你，我可以「捐口罩活動，捐出總數1萬片兒童及大人用的口罩，優先提供給身心障礙等弱勢團體、育幼院、老人養護機構、學校等單位，並基於服務在地鄉親的想法，以龜山區為首波發放對象。

陳雅倫表示，觀察到有些人不是不願意佩戴口罩，而是因為口罩髒了、缺乏新口罩即時更換，加上現在天氣悶熱，若口罩品質不佳，超時佩戴很容易呼吸不順或造成皮膚不適，因此才會決定自掏腰包發起這次活動，將口罩捐贈給有需要的機構、團體。

「疫情當前，沒有人是局外人」陳雅倫表示很樂意貢獻一份力量，幫助桃園民眾互相扶持，度過疫情。她歡迎有需要的單位可透過自己的臉書「陳雅倫 龜山倫服務龜山人」留言聯絡、或填寫表單回報需求：https：／／forms.gle／Fh3uHr34z2jMDHEp7

(中時 )