北市刑大樓層進行全面消毒。（警方提供）

北市刑大林姓小隊長20日傳出快篩陽性，大隊部當晚即進行全面消毒，小隊長工作的該棟樓層約20多名同仁，21日全部請假停止上班，其他單位也進行分流及異地辦公，據了解，該名小隊長經核酸檢測後，下午已確認確診，被送往隔離治療。

家住萬華的林姓小隊長，14日發生輕微感冒症狀，但就醫時醫生認為是一般感冒，林吃藥後狀況也有緩解，因此本周正常上下班。

19日晚林出現發燒、胸悶狀況，覺得不對勁20日前往快篩，結果顯示為陽性，隨即向上通報，大隊部晚間立刻通知清潔公司前往消毒，與林同樓層的其他官警，依規定自主健康管理，21日全部請假停止上班，避免再與他人接觸。

北市刑大另啟動異地、分流、居家上班機制，以確保同仁健康安全，此外，北市刑大除為重大急迫性案件，已停止各專案執行，經查林姓小隊長近日並無偵辦刑案，也沒有執行拘提、逮捕等任務，現已就林近日的足跡及接觸對象，做後續清查防制。

(中時 )