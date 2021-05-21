中信金控21日公告，原中信金控副董事長童兆勤請辭，中信金控董事會推舉現任董事陳國世出任中信金副董事長，即日生效。中信金發言人暨財務長邱雅玲21日表示，童兆勤仍擔任金控董事，只是因為個人因素請辭副董事長一職，請辭原因主要是「個人因素」。

邱雅玲表示，由於副董事長平日要代理董事長職務，責任較重，所以經考量後童兆勤決定請辭，至於是什麼「個人因素」，不方便細究。

邱雅玲表示，新接任中信金副董事長的陳國世，被同仁暱稱為「陳爺爺」，政治大學財稅系畢業，進入中信銀後，是已故前董事長辜濂松十分看重的主管，在中信集團已有長達35年的資歷，職務歷練完整。曾任中信銀副董事長及金控主任秘書，熟稔公司文化與組織運作，目前尚兼任中信投信董事長、中國信託慈善基金會副董事長、中國信託反毒基金會董事。

據中信金官網顯示，陳國世也是仲信國際融資租賃董事長、和業投資(股)公司董事、台北金融大樓(股)公司董事、財團法人彰化縣私立鹿港民俗文物館董事、財團法人辜濂松文教基金會董事。

中信金也同步公告，因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原訂股東會日期2021年6月11日停止召開，後續將另經董事會決議通過延至2021年7月1日起至2021年8月31日期間擇期召開。

(工商 )