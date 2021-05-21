新冠肺炎疫情嚴峻，全台各縣市防疫提升至三級警戒，嘉義縣因應防疫措施，陸續公告關閉視聽歌唱業、娃娃機店、電子遊戲場等，財政稅務局也主動辦理停業期間停止課徵娛樂稅作業，讓業者喊貼心。嘉義縣長翁章梁也在21日首次開直播說明嘉縣防疫措施，讓民眾安心。

財稅局長蕭俊明說，因應疫情15日起關閉視聽歌唱業、資訊休閒、電子遊戲場等休閒娛樂場所，16日起停止兼營娛樂漁筏載客，19日增加娃娃機店、遊樂園、兒童遊戲場及其他類似場所，業者配合防疫政策停業，會主動辦理停業期間停止課徵娛樂稅作業，免由業者申請，簡化申請程序，減少業者外出洽公風險。

嘉義縣自動販賣商業同業公會理事趙亮鈞表示，嘉義縣公會成員都按照政府規範去做，在宣布停業前兩天因疫情大爆發，業績約只剩兩成，娛樂稅部分嘉義縣每台娃娃機每個月是200元，有的業者每個月光娛樂稅就要繳上萬元，停業期間免徵稍稍減少業者負擔。

(中時 )