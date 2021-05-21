大陸資通訊大廠華為（Huawei）遭美國制裁，智慧手機市佔逐漸被侵蝕，因此華為似乎有意另闢蹊徑，進軍電動車市場，有消息指出，華為計畫將擴大和長安汽車的智慧汽車合作關係夥伴，其中包括車用晶片的設計和開發。

華為消費者業務CEO余承東先前於社群網站微博分享新產品時，並向網友訴苦表示美國的4輪制裁，導致許多產品的生產嚴重缺貨；事實上，美國對華為的制裁一輪比一輪還要狠，導致華為在智慧手機上的市佔，不管是高階或是中低階都面臨嚴峻的挑戰。

《路透社》報導，據2位消息人士透露，2家公司在過去幾個月於晶片的研發領域，都有著非正式的合作，且可能很快就會建立合資公司進行晶片研發；長安汽車股價今（21日）早盤下跌4%，隨著消息一出後，收盤上漲了8.5%，收在25元人民幣。

消息人士指出，除了華為和長安汽車和寧德時代所合作的電動車品牌外，華為還計畫打造自有品牌的電動車，並針對一家大陸小型汽車製造商的電動車部門進行併購談判。

半導體晶片嚴重短缺，對全球車廠造成衝擊，而在受到美國制裁後，華為無法進行智慧手機先進晶片的研發，而與長安汽車的合作，也意味著華為晶片業務上的重大拓展。

2名消息人士透露，除了自產汽車外，長安汽車和福特（Ford）、馬自達（Mazda）也建立合作夥伴關係，致力於研發車用晶片，但成效不彰。

針對此事，華為公司稱，公開宣布合作事宜，以汽車廠商的消息為準；長安汽車相關人士表示向《第一財經》表示，長安汽車和華為主要合作基於全新平台的開發和品牌的合作，關於合作研發電動車晶片的相關報導並不屬實。

(中時新聞網)