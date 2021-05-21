近日有一位在東南亞小有名氣的美女遊戲直播主，因不堪網友在直播過程中留言霸凌，當場情緒失控，企圖輕生！只見她一邊落淚一邊控訴：「你們這個平台真的很噁心！」最終女直播主就被親姊發現脖子在流血，叫她關掉直播，女直播主後續狀況目前不得而知。

據悉，這名女直播主叫「曉B」，今年2月才加入直播平台。根據直擊網友還原事發情景，表示曉B當時正在讀網友聊天室的留言，其中就有人留言叫她去死，令她情緒徹底崩潰，先是喝酒壯膽，接著企圖輕生。

女直播主向姊姊控訴，網友叫她去死。(取自YouTube)

想不到此時更有網友火上加油，留言表示「她不會死的啊」，甚至還有其他女直播主加入戰局，表示留言者只是開玩笑，是曉B太認真。大家你一言我一句令曉B徹底崩潰，毫不猶豫做出輕生之舉，並爆哭痛罵：「你們這個平台真的很噁心！」搭配上她脖子緩緩流出的鮮血，畫面怵目驚心。

曉B難過說，她一直很努力在工作，仍躲不過網友霸凌，「你們當我是什麼！？」最終其姊更察覺曉B的不對勁，上前關切，「這是我姊姊！他們叫我去死！全部網路都這樣講！」後來曉B也在姊姊的勸說下，關掉直播，目前情況不得而知。

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(中時新聞網)