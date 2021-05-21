因應停課不停學，台南市教育局首創推出公版直播課程，吸引台北市、桃園市等縣市紛紛跟進。台南市教育局長鄭新輝表示，台南市今天自主學習網流量達150多萬人次，資訊中心採取有效分流措施，也沒有再傳出網路卡卡的塞車現象。

台南市公版直播課程一推出就受到關注，鄭新輝表示，目前已有台北、桃園在線上學習方面採用公版直播方式，高雄市教師職業工會、高雄市教師會也認為此作法值得高雄市政府借鏡。

他說，根據統計，今天上午瀏覽量115萬，下午35萬人次，50％進行國小今日課程，11％複習國小昨日課程，7％今日國中課程，2％複習昨日國中課程，30％進行其他非同步資源。

而就寬頻方面，上午約3.9G、下午約3.1G，總頻寬10G，因此整體網路運作都很順暢，且為因應大家同時上線，也有發離線DM給老師，老師直接從信箱上點選直播連結，無須從教育局的平台入口進入，使得網路更為順暢。

(中時 )