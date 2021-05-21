台灣動畫電影《廢棄之城》由易智言執導、李烈監製，耗資上億、花費10年打造，並邀請邀請了張孝全、桂綸鎂、黃河擔任配音，繼去年獲得金馬獎最佳動畫長片，先前又入選德國斯圖加特國際動畫影展，再度傳來捷報，入圍有「動畫界的奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展「新視野競賽（Feature Films Contrechamp in Competition）」單元。

李烈開心喊：「謝謝一路的驚濤駭浪帶來的成長，謝謝一路遇過的貴人！」導演易智言也在臉書上分享該片入選理由：「電影吸引我們進入遍布塑膠袋和其它廢棄物的城市：這是部帶有強烈音樂性支撐的原創作品。」並表示：「得知入圍競賽，非常高興也覺得僥倖，動畫是未來電影重要的一環，如何把廢棄之城的經驗在台灣傳承下去，對我來說比得獎與否更重要。但當然希望得獎，得獎才好玩，在漫長寂寞的旅途上，好玩是繼續下去的重要動力。」而該片也將於今年秋天正式上映。

安錫動畫影展「新視野競賽」設立於2019年，相對於主競賽，主要網羅風格獨特，在主競賽外仍值得推薦給觀眾的動畫長片作品，也因此大家熟悉的作品比較少。上一次台灣動畫長片入選，是宋欣穎導演的《幸福路上》在2018年入選長片觀摩單元。近年有入圍過日本《搖滾吧！中二樂團》、《海獸之子》、拉脫維亞《衝出迷境》和韓國《萌犬流浪記》、《整容液》等。金馬奇幻影展才剛放映完的《怪奇獸樂園》今年也將和《廢棄之城》一同角逐大獎，還有陸片《姜子牙》及日片《煙囪小鎮的普佩》也有入圍。

(中時 )