香港政府今表示近日暫停香港駐台經貿辦事處，是因台灣多次粗暴干預香港事務，造成台港關係無可彌補傷害，以及港駐台處是在「九二共識」基礎上運作等。對此，陸委會回應，香港在臺辦事處係依據臺港2011年互設辦事處換文設置，據換文精神，雙方設置辦事處旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題；港方刻意扭曲事實，顯然別具政治目的，我方絕難苟同。

陸委會指出，長期以來，我方均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動臺港關係，並盡力協助香港在臺辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件。惟2018年7月起港府對我香港辦事處派駐人員設置不合理的政治要求，阻擾我方人員的正常輪調及駐處的運作，置雙方民眾權益於不顧，違反2011年雙方換文內容，嚴重破壞臺港關係。

陸委會稱，中共當局違背對香港人民的承諾，不顧世界各國的關注及警告，強推「香港國安法」，港府亦屈從附合，使香港民主人權遭逢移交以來的浩劫。基於普世價值，臺灣和主要民主國家皆聲援港人爭取民主自由，並本於港澳關係條例之規定，對合法來臺的港人提供人道關懷及必要的服務，港府竟錯誤解讀為我方挑釁，這種蔑視民主和法治的心態，更反映港府的心虛。我方感到萬分遺憾。

陸委會強調，臺灣是民主多元社會，民眾有依法集會遊行的權利。對於民間團體赴香港在臺辦事處抗議，我方均派員到場維持秩序，事後也曾致電關切。反觀我香港辦事處遭親中人士陳抗，港府非但不聞不問，甚至放任親中媒體製造假新聞，抹黑我方，誰才是真正遵守雙方協議，盡力維護他方在己方的權益，不問自知。

陸委會重申，儘管外在形勢嚴峻，我駐香港辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於港府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由港府承擔。

(中時 )