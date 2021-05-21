韓國女神孫藝珍在今年初被爆料和玄彬熱戀，約會照被公開後兩人迅速認愛，他們從合作電視劇《愛的迫降》就被敲碗「原地結婚」，沒想到真的假戲真做，讓粉絲都樂見其成；最近孫藝珍在IG曬出疑似男友視角照，和愛犬穿情侶裝，回眸瞬間滿滿都是愛，不少人留言猜測「玄彬拍的嗎？」。

今（21）日下午孫藝珍在IG更新近況，她分享3張前陣子去濟州島度假的照片，笑說「穿著情侶裝，一整天都是陰天，幸好明天是美好的周末」；畫面中她穿著紅白色格子長裙，牽著愛犬四處散步，可愛的是牠的身上也是穿著紅白色格子服飾，原來孫藝珍是和愛犬穿情侶裝。

孫藝珍度假照片被猜測是「男友視角」，眼神滿滿都是愛意。(圖/ 摘自孫藝珍IG)

其中一張她沿著海岸線遛狗突然回眸，從她的眼神裡看出幸福洋溢的模樣，因此許多人猜測「根本是男友視角」，熱情留言詢問，「跟玄彬去度假嗎？」、「該不會玄彬拍的吧」、「那眼神真的很甜蜜啊」、「從照片就感覺女神超幸福的」。

孫藝珍認愛玄彬後，沉浸在愛河的她，偶爾更新IG都能感受到她戀愛中小女人的那一面；粉絲們都期盼兩人今年趕快結婚，先前更有傳出為了結婚購屋的消息，但目前全球受疫情影響，他們的婚期得等到何時，也令粉絲十分擔憂。

(中時新聞網)